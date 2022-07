Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, opinó de Sofía Franco, quien explicó cómo es su relación con Álvaro Paz de la Barra, quien fue captado con la modelo Jamila Dahabreh por las cámaras de Magaly Medina.

“Yo estoy concentrada ahora en retomar mi carrera. En aprovechar el tiempo acá (México), ya que cuento con visa de trabajo por un año y la agencia que me representa es ‘retop’, Look Management. Así que debo enfocarme en hacer mis audiciones bien y seguir adelante”, mencionó ‘Sofi’ en una entrevista para Trome.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra?

Este 20 de julio, el popular ‘Peluchín’ soltó todo su veneno contra el burgomaestre, quien fue captado con la modelo en un centro comercial limeño mientras su esposa se encuentra en tierras aztecas.

“Como ya no hay campaña, ya no tiene que fingir el burgomaestre (...) Mientras ella está por allá, el marido está acá comiéndose las enchiladas, está nuevamente chifando con la ex clandestino que ahora ya la legalizó, ¿ahora ya la legalizará?”, comentó Rodrigo González durante su programa de Willax TV.

“A mí lo que me impresiona es la cara que tiene Álvaro Paz, no le importó nada, ni siquiera espero un poquito para disimular, le anularon la campaña y ya no puede presentarse y tal. ‘Ya no tengo que seguir fingiendo con esta a la familia feliz y ya me voy con la Jamila que es la que yo quería’. Una para que la mantenga y la otra para que lo entretenga. Si le aceptan (la apelación) de nuevo va a posar con la Sofía, no tienen vergüenza”, agregó.

