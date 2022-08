Este 12 de agosto de 2022, durante el programa Amor y Fuego, el conductor Rodrigo González arremetió contra Valery Revello, la aún esposa de Sergio Peña, quien recientemente desmintió al espacio de Willax Televisión.

Y es que Valery Revello se mostró incómoda luego que el programa presentó como suyas unas declaraciones que en realidad habían sido de su propia reportera: “Ponen letras amarillas como si yo hubiese dicho eso cuando fue la reportera quien lo dijo como 3 veces”, indicó.

Esto no le habría gustado nada a Rodrigo González, quien se burló de la influencer por celebrar su cumpleaños con su amiga Ale Venturo y Rodrigo ‘Gato’ Cuba: “Ellos son amigos a raíz de la relación nueva esta porque antes de nada ¿no?”.

“No sé, al menos públicamente no aparecían, pero menos mal que la Revello no es la famosa, no le gusta la ‘vaina’”, se burló Gigi Mitre. A raíz de este comentario, Rodrigo González habló con ironía de la esposa de Sergio Peña.

“La Revello le encanta chupar cámara y está todo el día viendo de qué manera, haciéndose la casual/urbana, queda como la que ‘ay, tengo que aclarar’, ‘uy, tengo que hacer este comunicado’, ‘me veo en la obligación de’, pero le encanta estar todo el día donde hay que sacar la cancha, ahí está”.

“Le encanta parece que no, le encanta ir de asediada, como te digo ‘me veo en la imperiosa necesidad de aclarar eso’, cuando nadie le ha preguntado, es periódico de antes de ayer pero ella sigue colgada en eso, hace sus transmisiones en vivo y por supuesto que hacer esto con el Diego en pleno... ¿Qué pretendía? ¿A dónde querías llegar con todo esto?”, manifestó ‘Peluchín’.

Fuente: Willax Televisión

