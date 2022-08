La aún esposa de Sergio Peña, Valery Revello, descartó haberse burlado de Tepha Loza luego que el seleccionado nacional anunció que está soltero.

A través de Instagram, Valery Revello se refirió a la nota que el programa Amor y Fuego emitió sobre unas supuestas declaraciones: “Se creía su señora”, es la frase que, según el programa de Rodrigo González, la influencer habría dicho.

Sin embargo, Valery Revello aclaró que el programa hizo pasar como suya una frase que fue mencionada por la propia reportera: “De verdad qué increíble cómo narran algo que no pasó”.

“Ponen letras amarillas como si yo hubiese dicho eso cuando fue la reportera quien lo dijo como 3 veces”, explicó Valery Revello en Instagram Stories.

Debido a este error, la aún esposa de Sergio Peña pidió que dejen de mencionarla pues ella no es famosa: “Jamás me referiría a alguien así. En fin, me dan risa. Dejen de usarme de relleno, por fa, me siento utilizada, yo no soy la famosa”.

Foto: Instagram @valeryrevello

