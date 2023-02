El periodista Samuel Suárez afirmó que el personaje de ‘La Carlota’, interpretado por Carlos Vílchez, estaría opacando a María Pía Copello en la conducción del programa “Mande quien mande”, el cual se estrenó esta semana por América Televisión.

“Creo que es un personaje muy entretenido, creo que a muchos -hay gente que no le debe gustar, seguramente-, a mí particularmente me vacila un montón (...) Creo que La Carlota es una pieza fundamental del programa”, comentó el periodista.

‘Samu’ también se refirió a las críticas de Magaly Medina contra ‘La Carlota’: “El personaje de La Carlota es tan imponente que en un momento, como vi por ahí, prácticamente se robó el show; entonces, La Carlota cualquier cosa entraba, se metía. En la noche, por ejemplo, vi a Magaly que criticó el tema de La Carlota porque dijo que no la dejaba hablar a María Pía, no sé si serán quejas que María Pía le ha dicho en interno o algo así, pero es que el personaje de La Carlota siempre ha sido imponente”.

“Yo no sentí en ningún momento, y esa es mi opinión personal, de que adrede la buscara opacar a María Pía en todo el sentido, más bien yo sentía que María Pía se sentía pequeña al lado de La Carlota”, afirmó Samuel Suárez, quien afirmó que María Pía es buena conductora, pero ‘La Carlota’ tiene más personalidad: “Sí, pues, podrá conducir, entretener, hacer sus entrevistas correctas y todo lo que tú desees, pero La Carlota de por sí es un personaje que entra, se mete, salta, cuando menos te des cuenta va a estar en el piso, y si María Pía no puede solucionar desde ahorita esos rollos con La Carlota y asimilar que La Carlota es así, va a haber problemas, de todas maneras va a haber problemas”, advirtió ‘Samu’.

“Yo sinceramente sí creo que La Carlota es el gancho principal de ese programa y deberían explotarla más, y María Pía tiene que asimilar un poquito que le va a dar el toquecito, el plus divertido al asunto, que si se mete a sus entrevistas no tendría por qué molestarse (...) aprender a conocer un poco más el personaje en vez de sentir ‘no me deja entrevistar o no me deja hacer tal cosa, o no me permite desarrollarme como conductora’, porque sí, yo sí siento que La Carlota se come con zapatos y todo a cualquier persona que tenga al frente, o no sé, en el caso de Laura Huarcayo creo que no era así”, acotó.

Asimismo, el periodista aseguró que María Pía Copello “tiene que desarrollar una personalidad un poco más imponente con La Carlota porque sino va a parecer que María Pía es la invitada (...) va a tener que asimilar que tiene un personaje imponente al lado”.

