Este 4 de enero de 2023, la conductora Tula Rodríguez contó que a su hija, Valentina Carmona Rodríguez, le gusta maquillarse, a diferencia de ella, quien suele lucir la cara lavada en sus redes sociales.

A través de Instagram Stories, la expresentadora de “En boca de todos” contó que estaba de shopping con su hija , pero que Valentina quería comprar cosas en Sephora, una tienda que vende varias marcas de maquillaje.

“Bueno, bueno, hoy nos vamos de shopping y hay una niña con solo 14 años que quiere ir a Sephora... ni yo, porque a ella le gusta el maquillaje y a mí no, o sea, yo no me quiero ni maquillar y tú te quieres maquillar ¿no, mi amor? Ay, Dios mío, lo que callamos las mamás de las adolescentes”, dijo Tula Rodríguez.

Poco después, Tula Rodríguez bromeó al encontrar una marca de skincare (cuidado de la piel) con su nombre, aunque dijo que no iba a comprar los productos porque estaban muy caros:

“Bueno, definitivamente cuando uno es regia, es regia, hay skincare Tula y es carísimo acá, en Estados Unidos, qué tal, de El Agustini a los Estados Unidos con un maquillaje que no voy a comprar porque está muy caro, pero lleva mi nombre: Tula Skincare ¡qué creída!”, dijo Tula Rodríguez.

