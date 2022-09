Este 8 de noviembre de 2022, durante el programa En boca de todos, Ivana Yturbe presentó a sus suegros, los padres del futbolista Beto da Silva, en la celebración de los 11 meses de su hija Almudena.

La ‘princesa inca’ mostró a las cámaras a su madre y a su suegra, pero su suegro inicialmente no quiso aparecer: “Mi suegro se ha escondido, no sé a dónde se ha ido mi suegro, se ha escondido, ha cerrado la puerta, no quiere”, dijo Ivana Yturbe.

Poco después, el padre de Beto da Silva se animó a saludar a las cámaras y recibió elogios de Maju Mantilla y Tula Rodríguez: “Qué buen mozo”, dijo la exreina de belleza, mientras que Tula quedó sorprendida: “Ay, mire, caballero, ¿él qué ha preparado?”, preguntó.

“Él ha hecho la feijoada”, contó Ivana Yturbe sobre su suegro, quien preparó este tradicional plato brasilero. “Oye con razón, con respeto de la madre, con razón, ya veo por qué tu esposo es tan churro. Qué bonita pareja los dos”, comentó Tula Rodríguez.

“Cuidado que es igual de celosa que yo mi suegra”, advirtió la ‘princesa inca’. “Estamos realzando la belleza de todos, de tu mamita, de tu suegra, de tu suegro, de todos”, respondió Maju Mantilla.

“Además yo estoy halagando al suegro como si fuera un bocadito”, acotó Tula Rodríguez.

De otro lado, la madre de Ivana Yturbe, Ivana Contreras, agradeció los piropos de Ricardo Rondón: “Es lo máximo estar con Almudena, la verdad que son momentos increíbles”.

Fuente: América Televisión

