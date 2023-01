Este 24 de enero de 2023, la conductora de televisión Tula Rodríguez sorprendió a propios y extraños al revelar que decidió reorganizar su casa para cuidarse de los robos de los delincuentes. Como se recuerda, ladrones se llevaron varias cosas del domicilio de Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, hace algunos días.

“Nos ha dado por mover la casa, limpiar, todo, mira mis fachas. Hoy voy a desocupar -yo tengo dos depósitos- los dos depósitos, hoy me entierro en el depósito 1 y en el 2, vamos a sacar todo, hermana, y también asegurar algunas cosas, sacar algunas cosas, chica, con tanto robo que estoy viendo, ay, qué temor”, comentó Tula Rodríguez.

La conductora bromeó al contar que su hija no quería limpiar: “Vale dice que le duele la espalda y que no va a ayudar, pero igualito, chica, o sea, no es que sea una obligación, pero en casa todos vivimos, en casa todos apoyamos”.

“Y como todo depósito, todo está de cabeza”, comentó Tula Rodríguez al mostrar todas las cosas que tenía guardadas en el depósito. “Para ser honesta no lo limpio bastante tiempo, podría decir años”, acotó.

La exconductora de “En boca de todos”, entre risas, mostró todas las tangas que encontró de su época de vedette, pero también se mostró emocionada al encontrar los libros de Javier Carmona.

“Hemos encontrado libros de mi esposo (...) ¿y saben quién estaba separando los libros? Vale”, contó Tula Rodríguez.

¿Qué le robaron a Ethel Pozo?

De acuerdo con el parte policial, los hampones ingresaron al condominio de Ethel Pozo en una camioneta BMW, color negro, por la puerta principal a las 5:30 de la tarde, tardando casi tres horas en sacar todo a su alcance.

Se conoció que la sumatoria de cosas que se robaron, ascendería a un valor de S/ 58 mil soles y 26 mil dólares y hasta dos mil euros, debido a que se llevaron televisores, computadoras, Play Station, un nintendo, cámara fotográfica profesional y hasta seis carteras de la marca Prada.

También se llevaron 10 cuadros de plata, cada una con un valor de 500 dólares, así como cuatro joyeros con aros, pulseras y aretes de oro y plata.

