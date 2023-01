El último video de Carol Reali con su actual pareja , Andre Bankoff, subió la temperatura en redes sociales. Las imágenes causaron revuelo, pues no solo aparecen besándose apasionadamente, sino que el brasileño le agarra el derrier frente a cámaras.

“Oh, you fill my lungs with sweetness (Oh, llenas mis pulmones de dulzura)”, escribió la popular ‘Cachaza’ en un post de Instagram.

Valeria Piazza, conductora de América Espectáculos se quedó en shock la pasión de la pareja, a pocos meses de que ‘Cachaza’ terminará su relación de 12 años con Rafael Cardozo.

“Yo creo que la relación (entre Carol y Rafael) acabó mucho antes del momento en que nosotros nos enteramos. A veces el amor se acaba y cuando es una relación muy larga, de muchos años, demora como que cortar las cosas de raíz. Es difícil porque ellos tenían una vida juntos” , opinó.

Para la exreina de belleza, brasileña ahora luce otro semblante y se ve más feliz que cuando estaba con Cardozo.

“ Ahora a ella se le ve con otro semblante, brillando, relajada, la veo muy enamorada. Parece que ese chico es el indicado para ella” , agregó.

