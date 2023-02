Ethel Pozo y Yaco Eskenazi regresan juntos a la conducción de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, programa que se estrena este domingo 5 de marzo de 2023 a las 7 de la noche por América TV.

“Estamos muy contentos con el regreso de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ porque es el programa que le dio vida a la dupla Ethel y Yaco, dupla que ahora el público tanto quiere, ya tenemos una amistad de cinco años y yo estoy feliz”, reveló el esposo de Natalie Vértiz.

En otro momento, Yaco reveló que conocía a Julián Alexander, esposo de Ethel, desde chiquito, pero no se lo presentó porque creía que no harían match. Indicó que, antes de que la hija de Gisela Valcárcel pase a las filas de la casadas, quiso presentarle a otros candidatos.

“Desde que entré al programa una de las cosas que me propuse fue casar a Ethel, y varios años estuve en el casting, pero nadie pasaba... “, comenta Yaco antes de ser interrumpido por la misma Ethel, quien revela: “No, no, tú no lo encontraste (a mi esposo), se conocen desde años, de chiquitos, y te pregunté, ‘¿por qué no me lo presentaste?’, y me dijiste, ‘no se me ocurri ó’.

A esto, Yaco comentó: “Pensé que no hacían match, uno no se da cuenta, pero ahora Ethel pertenece a la fila de los casados”.

“Mi mamá cocina mejor que la tuya” regrese a la TV

GV Producciones y América Televisión anunciaron el regreso de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, programa concurso de cocina que, bajo la conducción de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, vuelve a las pantallas este domingo 5 de marzo a las 7 de la noche.

“Qué lindo volver a reunirme con Yaco, sin duda, existe una gran química entre nosotros, y estamos felices por regresar con este formato que nació en el 2017 y que ahora, aunque en un set renovado y con muchas sorpresas, mantiene el mismo objetivo, llevar sano entretenimiento y buscar la unión familiar”, comentó Ethel Pozo durante la grabación de la promoción del programa.

