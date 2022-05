Zully Pinchi habló por primera vez sobre su relación con Martín Vizcarra, con quien se le acusa de tener una relación extramatrimonial tras ser captados en el hotel Monasterio de Cusco. La abogada reapareció en el programa de Jaime Chincha y se pronunció sobre su supuesta relación clandestina con el exmandatario, quien está casado con la profesora Maribel Díaz.

La excandidata por el Congreso por el partido Somos Perú fue puesta contra las cuerdas cuando fue consultada por los supuestos chats ‘románticos’ que habría intercambiado con Vizcarra Cornejo.

“¿Los chats son falsos?”, le preguntó el periodista de Canal N. A lo que ella respondió: “¿Usted tiene pruebas de que son ciertos, le consta que son ciertos, los tiktoks, el melodrama? ¿Hay relevancia política, jurídica, fiscal? Sí, pero han agarrado un escenario que no tiene nada que ver con la realidad, utilizándome a mí. No escapemos de la realidad. Hay aspectos endógenos y exógenos del escenario. Usted los da por cierto”.

“Lo está diciendo usted, no yo. Esos diálogos tienen que probarse si son ciertos o no. Yo le digo algo: asesoro políticos. Me puede contratar un partido o candidato político. Yo tengo más de 15 años desenvolviéndome como abogada y empresaria con mucho éxito. Hay una canción, poemas. Todos sacados de contexto”, agregó.

Luego, Zully Pinchi negó haber sido infiel pero confesó que sí lo fueron con ella. “A mí sí me han sido infiel, es una de las razones por las cuales me he separado y estoy en un proceso de divorcio. No fui infiel, jamás”.

“¿Vizcarra fue infiel?”, replicó Jaime Chincha. “No tengo idea. Hay que preguntarle a él”, señaló Pinchi un poca dudosa.

Los románticos chats de Martín Vizcarra y Zully Pinchi.

“Te amo, necesito darte un abrazo y no sabes cuánto te extraño, eres mi bebito, eres mi rey”, le habría escrito Pinchi a Vizcarra.

