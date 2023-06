Yahaira Plasencia , fiel a su estilo, cometió tremendo blooper durante una entrevista a la periodista Katty Villalobos. La autodenominada ‘Patrona’ dio estas declaraciones previo a su presentación en los Premios Heat a realizarse en República Dominicana.

Y es que resulta que la expareja de Jefferson Farfán confesó que estudió ‘traducción de idiomas’ en la Universidad San Martín. Sin embargo, no se refería a la carrera universitaria, sino a los cursos de inglés que se dictan en dicha casa de estudios.

La periodista le preguntó a la ‘reina del totó' a qué se hubiera dedicado si no era cantante.

¿Qué estudio Yahaira Plasencia?

“Muchas gente no sabe pero yo estudié traducción de idiomas en la San Martín, pero no lo pude terminar porque yo estaba muy chiquita, tenía 17 años, estaba en ‘Son Tentación’, trabajaba mucho y no lo pude terminar, pero creo que eso (hubiera sido) traductora de idiomas ”, explicó Yahaira.

La salsera dijo que cuando era adolescente le “encantaban” los idiomas, pero no pudo concluir sus estudios.

“Creo que para enfocarse en una cosa tienes que enfocarte 100% en eso”, agregó.

“¿Qué idiomas manejas mejor?”, repreguntó Villalobos, a lo que la exengreída de Sergio George dio una insólita respuesta: “Obviamente el mío... El inglés es un poco... trato de hablarlo y puedo entenderlo, pero como que me da roche y me nublo a la hora de hablar”.

Los usuarios no dudaron en burlarse de la salsera: “Esto me hace recordar a los seis semestres en la San Marino de Patricia”; “jajajaja que buena ‘obviamente el mío’”; “jajajaja yo hize 6 semestres en la San Marino”; “todos somos expertos en nuestro idioma”.





TE PUEDE INTERESAR