Alejandra Baigorria no dudó en pronunciarse sobre la reciente denuncia que hizo la modelo mexicana Brenda Zambrano, quien hace poco reveló los motivos de su ruptura con Guty Carrera. Según dijo, tuvo que soportar los celos injustificados de su pareja.

“Me puedo vestir como yo quiera, nadie me dice nada, puedo llegar a la hora que quiera, viajar donde quiera, y me siento feliz siendo yo. En esa relación sentía que no era yo”, ha declarado Zambrano acerca de presión que ejercía el peruano en la relación.

En este contexto, Alejandra Baigorria comentó que podría reactivar la demanda contra Guty, su expareja. Como se recuerda, en 2016, el Poder Judicial dictó que Guty Carrrera se mantenga alejado de la empresaria tras ser acusado de presunta violencia psicológica. Sin embargo, la denuncia fue archivada en 2019.

Qué dijo Alejandra Baigorria sobre Brenda Zambrano

Alejandra Baigorria, enterada de las confesiones de Brendra Zambrano, podría reactivar su demanda contra Guty.

“Esto va a ayudar mucho, mas bien le voy a decir a mi abogado que chequee porque no no he visto nada (...) Muchas personas me atacaron y pusieron en tela de juicio lo que dije. Yo se lo dejo a las justicia y al de arriba, que todos saquen sus propias conclusiones ”, comentó en comunicación a ‘Amor y Fuego’.

TE PUEDE INTERESAR