Gustavo Salcedo decidió romper su silencio frente a las cámaras de “Amor y Fuego” para negar tajantemente que le fue infiel a su esposa Maju Mantilla con la joven modelo Mariana de la Vega, con quien fue captado ingresando al hotel Westin durante la mañana.

En ese sentido, el deportista nacional señaló que va al gimnasio de ese hotel hace muchos años atrás. “A ese gimnasio yo voy hace más de cinco años. Soy un deportista. Mariana es una amiga que no tiene nada que ver con esta historia. Maju estaba al tanto de todo”, comenzó diciendo.

Frente a ello, Samuel Suárez, el creador del portal digital de espectáculos “Instarándula”, comentó que una de sus seguidoras le envió un extracto de lo que dijo Salcedo sobre su cercanía con Mariana de la Vega.

“Temprano me llegan varias ‘ratuajas’ con pantallazos de supuestas respuestas de Gustavo Salcedo (...) Me han hecho alcanzar una supuesta repuesta que me llamó la atención: ‘Es el Gimnasio en el que entreno hace años y lo único fue llevar a mi amiga de muchos años a que se inscriba, hay 100 cámaras en ese lugar se podría comprobar todo’”, dijo el periodista de espectáculos.

TE PUEDE INTERESAR