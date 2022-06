Rodrigo Cuba está en el ojo de la tormenta ahora que Melissa Paredes difundió reveladores chats dónde el futbolista reconoce que estaban pasando una crisis matrimonial.

El futbolista tuvo una comunicación con una amiga, a quien confiesa que está atravesando un distanciamiento con Melissa, aunque nunca utiliza la palabra “separación”.

Horas después del pronunciamiento de exconductora de América Hoy, el deportista reapareció en sus redes sociales junto a su hija de 4 años de edad. El popular ‘Gato’ Cuba se mostró con su pequeña, luciéndose como un amoroso padre.

De esta manera, el hijo de Jorge Cuba actuó de una forma totalmente opuesta a la anunciada por Melissa. Como se sabe, la actriz tomó la radical decisión de ya no publicar videos con su hija en redes, debido a que “se ha expuesto demasiado”.

“Si se dan cuenta, ya no estoy subiendo cosas de mi hija y no lo voy a hacer por un tiempo por cuidarla, creo que ya se ha expuesto demasiado y, como les dije, se han cometido muchos errores y nunca es tarde para empezar de nuevo, para enmendar esos errores y hacerlo mejor por mi bebé”, había dicho anoche Melissa Paredes.

Hija de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes

Melissa Paredes se arrepiente de conciliación que firmó con Rodrigo Cuba

Melissa Paredes mencionó al proceso legal que pronto iniciaría contra el padre de su hija para variar la tenencia compartida. Según ella, esta decisión la tomó porque la anterior conciliación no le permite pasar días de escolaridad con su hija.

“Y esta es una recomendación que les doy a todas las personas que están pasando por algo parecido a lo que me pasó o un proceso de separación ya sea de otra forma o lo que sea, no firmen jamás una conciliación en un estado emocional que no es estable, es lo peor que les puede pasar, es lo peor que pueden hacer y no se los recomiendo para nada”, manifestó.

