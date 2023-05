Durante la última edición de “América Hoy”, la conductora Janet Barboza confesó que sabía de “muy buena fuente” que Paolo Hurtado estaría intentando obtener el perdón de su esposa Rosa Fuentes y reconquistarla a como de lugar, luego de haberle sido infiel con Jossmery Toledo.

“Resulta que Paolo Hurtado envió un gigante ramo de roas rojas a Rosa Fuentes, pues eso nos dice que parece que él estaría intentado reconquistarla. El asunto es que... ¿y qué pasó con las imágenes donde se veía a Jossmery compartiendo con la familia?”, comenzó diciendo la popular ‘Rulitos’.

Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando Ethel Pozo le hizo una consulta a Christian Domínguez sobre el tema de la infidelidad. “Caballito, ese tren ya se fue. Christian... ¿Quizá algunos hombres valoran cuando ya perdieron a la persona?”, le preguntó la presentadora.

“Yo creo que son dos cosas diferentes. Uno valora muchas cosas y se arrepiente, y una cosa diferente es entregar un ramo de flores, eso es que quiere regresar”, dijo el cumbiambero.

Asimismo, el líder de Gran Orquesta Internacional aconsejó a Paolo Hurtado ‘apechugar’ con la decisión que tomó su aún esposa tras su traición con la ex ‘Tombita’. “Solo queda llorar... Es que uno no solo habla de la persona, sino de lo que pierde, la familia, la crianza, momento especiales con los hijos. Hoy no sabes la infinidad de cosas que pierdes, después recién te das cuenta”, puntualizó.

