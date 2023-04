Fuerte acusación. Camila Ganoza reveló en la última edición el programa Magaly TV La Firme que no denunció ante su ex pareja , pues Richard Acuña le dijo que podría “arreglar” muchas cosas en la comisaria.

Además, contó que los episodios de violencia que habría vivido con Richard Acuña la afectaron física y psicológicamente. Al ser consultada por la conductora Magaly Medina sobre las razones por las que no hizo una denuncia antes, la modelo trujillana contó que ella no podía hacerlo pues sus choferes eran policías.

“Yo la verdad no pude denunciarlo, el trabaja, las personas que conducían sus carros eran policías y esos policías eran los que a mí si me hubiera tocado hacer una denuncia tenía que hacerla en la comisaría en la que estos policías trabajaban. Muchas veces él me dijo “Yo he podido manejar tal cosa en la comisaria y yo puedo arreglar muchas cosas” , ¿Cómo voy a salir a denunciar algo con lo que yo no me siento apoyada”, explicó Camila Ganoza a Magaly Medina.

Camila Ganoza también relató que en enero puso una denuncia por violencia psicológica pero se la rechazaron. “Hoy en día, he querido hacer una denuncia por violencia psicológica a la semana que se llevó a mi hija (en enero). Me dijeron que era un conflicto familiar y tuve que hablar muy fuerte en la comisaría para que me quieran atender”, indicó la modelo trujillana.





