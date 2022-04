La salsera Amy G causo reveló en la prensa de espectáculos luego de ser vista en en la conocida discoteca de ambiente conocida como ‘Vale Todo’ dándose un ‘piquito’ con una joven.

Amy Gutiérrez se mostró furiosa luego de la difusión de las imágenes y expresó toda su indignación con el creador de Instarándula, Samuel Suárez en su cuenta de Instagram.

“Hay un supuesto video donde aparezco en una discoteca besándome con otra chica. En primer lugar, esa chica es mi mejor amiga. Somos amigas desde primer grado, es mi hermana literal. Sí, le estoy dando un beso, pero en la mejilla. Yo no sé qué quieren ver de verdad (...) Para la prensa, disculpen, pero lo voy a decir por última vez. Yo no suelo salir a aclarar rumores o información tergiversada, pero esto es totalmente falso”, dijo la salsera muy molesta.

Al respecto, el popular “Samu” no se quedo callado y le respondió con todo a la interprete de “Vamos escapar”: “¿Amy dijo que lo yo saque era falso? La imagen que la ratuja envió era ‘Amy en besitos’ y ahí se le vio, eso es un besito. Nadie ha dicho que es lesbiana, yo no opine al respecto, simplemente dije Amy en besitos”, manifestó en un inicio.

“¿Dónde está lo falso, solo dijimos Amy en besitos y la imagen habla por sí sola, yo no hice ningún comentario, ¿dónde está lo falso?, que diga, a lo mejor no era ella y le sacó más fotitos que tengo de ese día, no tengo ningún problema... Esto no es una cacería de brujas, acá no estamos persiguiendo, tú eres o no eres, olvídate. La ratuja dijo en besitos y en besitos la vemos, ¿cuál es el problema?”, agregó.

Fuente: (Instarándula)

