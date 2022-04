Érika Villalobos finalmente contó toda su verdad sobre lo que vivió en estos últimos días luego que su aún esposo Aldo Miyashiro fuera captado por el programa de Magaly Medina besándose con Fiorella Retiz.

La actriz concedió una entrevista a Carlos Orozco en su canal de YouTube y pidió que no involucren a su menores hijos en este problema.

“Lo que sí me molesta es cuando se meten con mi familia. Cuando se meten con mis hijos, cuando graban a mis hijos, cuando se paran en la puerta de mi casa, ahí sí puedo perder los papeles y soy capaz de todo, con mis hijos no se metan”, manifestó la aún esposa de Aldo Miyashiro.

“Todo lo que quieran conmigo, yo sabré cómo manejarme, pero no tienen porque meterlos a ellos en nada. Hace tiempo que han perdido la noción algunos (medios). Hay una cosa que es como que muy egoísta”, agregó.

Finalmente, Érika Villalobos aseguro que hay mucha información equivocada. “Hay ciertas cosas que son evidentes, pero hay otras que la gente se las cree simplemente porque alguien las dijo en televisión y la mayoría de veces no es así, porque la gente en la TV no conoce a las personas. Nadie me conoce a mí, no saben”, puntualizó.

