Magaly Medina no se guardó nada y volvió a lanzar fuertes críticas contra el actor Carlos Vílchez y esta vez le recomendó a su amiga MarÍa Pía Copello que la popular “Carlota” debería salir de la conducción del programa “Mande quien mande”.

La popular “Urraca” fiel a su estilo dijo considerar que la producción del programa gastó de más en Carlos Vílchez y que su personaje no se adapta a los tiempo inclusivos que se viven actualmente.

“Yo se lo he dicho a ella en privado y se lo digo ahora en público que la Carlota… no entiendo a ese personaje, tal vez fue gracioso antes, pero hoy en día donde estamos tan inclusivos en todo, ¿por qué alguien que conocemos como un comediante hombre tiene que fingir ser una mujer y que lo llamen como mujer? yo no lo entiendo”, expresó Magaly Medina en su programa.

En ese sentido, la conductora de Magaly TV La Firme agregó que “La Carlota” no logra conectar con el público y sería mejor que diera un paso al costado.

“No aporta más a ese programa, de repente cuando estaba con Laura Huarcayo funcionó, pero yo no veo que ahora aporte mucho, tal vez han invertido mucho en quitarlo de un programa y llevárselo a otro canal, pero creo que deberían devolverlo de donde lo llevaron, si es que Jorge Benavides aún lo quiere también”, sentenció la “Urraca”

“Debería adoptar un personaje más acorde con el tipo de programa. Yo creo que no empatiza con ese público de señoras que está ahora… o eres hombre o eres mujer, eres comediante o no eres comediante”, agregó.





TE PUEDE INTERESAR