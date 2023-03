La modelo Andrea San Martin se presentó este 17 de marzo de 2023 en “El deportivo en otra cancha”, programa conducido por Paco Bazán. En esta ocasión, la influencer recordó su largo romance con el cantante de cumbia Deyvis Orosco y reveló que fue lo que atrajo del “Bomboncito de la cumbia”.

Durante la entrevista, la “Ojiverde” contó que lo que le gustaba de Deyvis era su personalidad. Como se sabe, el líder del Grupo Néctar se encuentra en una relación con Cassandra Sánchez, con quien tiene un pequeño de 1 año.

“¿A ese señor (Deyvis) que le viste?”, le preguntó Paco Bazán un poco burlón. “En ese tiempo yo tenía 18 años, ya era mayor de edad. Fue una época donde pude aprender muchas cosas, yo estuve con él hasta los veintitantos”, respondió Andrea San Martin en un inicio.

“Deyvis ha sido siempre un chico bastante confiado de sí mismo. Tenía confianza. A mí lo que más me llama la atención en un hombre, casi siempre, es la confianza que se tiene, la personalidad que tiene, el sentirse seguro de sí mismo”, agregó.

Sin embargo, la “mamá influencer” dejo en claro que sí le gustaba físicamente Deyvis Orosco. “Claramente me tenía que gustar también, sino no (hubiera estado con él). De hecho no tengo un prototipo de hombre, a mí el que me gusta, me gusta y ya, no se tiene que parecer a nadie. El que me conquista, me conquista”, explicó.