Fabiola Silva, madre de Hugo García, estuvo enlazada este miércoles 13 de julio con el programa ‘Amor y Fuego’ y habló sobre la relación de su hijo con la actual Miss Perú, Alessia Rovegno.

En diálogo con el programa de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, la progenitora del chico reality no dudó en llenar de halagos a la rubia. Además confesó que ya conoció a la madre de la modelo Bárbara Cayo.

“Alessia es encantadora, siempre me está mandando queques, me está mandando cachitos, me llama. Ay no, es una criatura muy tierna muy linda verdaderamente así que felices con esa relación”, dijo en el programa de Willax TV.

“Alessia es una chiquita encantadora, muy cariñosa, toda la familia la queremos mucho, los vemos muy contentos trabajando juntos. Ella en sus cosas, el también y muy unidos así que estamos por ese lado muy contentos”, agregó.

“¿Ya han compartido con la familia de Alessia, ya se ha dado esa presentación?”, le consultaron. A lo que la señora Silva respondió: “Sí, ya conozco a su mamita, a su papá, a sus hermanos, a Bárbara también, son lindas personas, me llevó muy bien”.

“Las pocas veces que los he visto muy agradables, muy cariñosos, todo bien felizmente, todo en paz y unión. La hermana es muy linda”, expresó.

