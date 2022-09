Christian Domínguez y Pamela Franco están envueltos en un nuevo escándalo. La bailarina acusó al diseñador Alex Segura de darle ‘su vestido’ a la cantante María Grazia Polanco.

¿Qué pasó? Según el programa ‘Amor y Fuego’, Pamela pidió al diseñador que le arme sus vestuarios para el lanzamiento de su videoclip. Sin embargo, en el camino tuvieron desacuerdos por el color, y el diseñador terminó entregando el traje a la salsera María Grazia Polanco.

El diseñador Alex Segura reveló que, ante lo ocurrido, Christian Domínguez lo llamó por teléfono para recriminarlo: “He hablado con Christian porque el domingo me ha escrito a decirme de todo un poco, que hasta la clase de persona que soy y que ahora se da cuenta cómo soy (…) Me ha dicho, ‘¿mira tú me crees bombero?’, así con sus términos muy criollos y toda la payasada, Me dice: ‘tú crees que soy nuevo’”.

“(Pamela) me dice No Alex, eso no es. no los quiero. Me llama Christian para decirme ‘Pamela está mortificada porque solo confía en ti, en tu trabajo’”, comentó el diseñador, amigo de Gisela Valcárcel.

Según explicó la bailarina, ella quería que el diseño de ese traje sea su “sello personal”, por lo que terminó buscando otro diseñador.

“¿Qué hizo ella? mandó a hacer una réplica del traje que me había mandado a hacer a mí, en otro lugar, me imagino que es por el tema económico. Yo le digo a Christian, ‘¿y me estas reclamando del por qué use lo que no quiso Pamela?’”, cuestionó Segura.

