El periodista Samuel Suárez se refirió a la posibilidad de que Gisela Valcárcel haya llamado a Tula Rodríguez para la nueva temporada de El gran show. Como se conoce, entre ambas conductoras hay ‘dimes y diretes’ desde hace varios años pues Tula comenzó una relación con Javier Carmona cuando él presuntamente seguía casado con la ‘señito’.

A través de Instarandula, un usuario comentó que Tula Rodríguez sería una buena opción para que Gisela Valcárcel aumente su rating en esta nueva temporada; sin embargo, ‘Samu’ afirmó que Tula antes “muerta” que pisar el set de la ‘señito’.

“¿Tú crees que se va a parar al frente? Primero muerta, primero muerta, así le ofrezcan un millón de dólares, así le ofrezcan todo el imperio Valcárcel”, dijo Samuel Suárez, afirmando que sería Tula y no Gisela quien se negaría a este encuentro.

“Si se han dado cuenta que sacó ayer el inicio de Gisela anunciando todos los participantes que ha tenido paseándose por los diferenes programas de América Televisión, yo no vi en ningún momento a ninguno de sus participantes desfilando por En boca de todos, pero salían hasta en América Espectáculos, en Esto es guerra ¿pero por qué no estaban en En boca? No, ni a vainas, mi amor, va a entrar, ni Tula, ni Gisela, ni se van a juntar los participantes de nadie, ni Ethel, ni nada”, comentó entre risas.

‘Samu’ aseguró que una buena opción sería Ethel Pozo: “¿Sabes quién sí es una buena opción para tenerla en tu show y la tienes ahí, al costadito? A lo mejor no te has puesto a percatar ¡Tu propia hija! Acaba de casarse, su show con el esposo ese, entonces aunque no creas es una muy buena alternativa ponerla a bailar, si has puesto a casi todos tus amiguitos ahí a bailar contigo ¿por qué no a tu hija? Claro, yo creo que a la gente le encantaría ver a Ethel ahí moviendo sus caderas, moviendo sus mondongos”.

