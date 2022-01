Melissa Paredes lanzó un contundente mensaje a Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores de ‘Amor y Fuego’, quienes habían comentado que existía un acuerdo entre la modelo y Rodrigo Cuba de no presentarle una nueva pareja sentimental a su hija de 4 años.

La actriz estuvo en el programa ‘Mujeres Al Mando’ y aclaró que tal clausula nunca fue acordada entre ella y el futbolista cuando firmaron la tenencia compartida de su hija. Es decir, ella tiene actualmente la libertad de presentarle a su menor hija al bailarín Anthony Aranda.

“Quería aclarar un punto, que alguien lo tocaba ayer abiertamente... No hay ningún acuerdo, se equivoca, si él [Rodrigo] puede presentarle a alguien o yo puedo presentarle a alguien [a nuestra hija], eso fue en primera instancia, fue el borrador de lo que vendría hacer el acuerdo al que finalmente llegamos. Esa clausula no existe. No es por defender a Rodrigo ni por defenderme yo”, comentó.

Resaltó que su relación con su exesposo es cordial, pero “no es amical”.

“Le debemos un respeto a nuestra hija, ella nunca nos ha visto pelear, no podemos estar discutiendo delante de la niña”; comentó.

¿Cómo es la tenencia compartida entre Melissa y Rodrigo Cuba?

Melissa Paredes reiteró que Rodrigo Cuba no le pasa pensión alimenticia para su hija. Aclaró que “todos los gastos son mitad y mitad”.

“Nos dividimos, mitad de semana él, mitad de semana yo, tenemos un horario especifico [...] Él no me pasa pensión a mi, ni yo le paso pensión a él, ninguno de los dos nos damos pensión. Toda la vida he trabajo, no necesito el dinero de mi ex ni de ningún hombre. En una tenencia compartida, ambos tenemos la responsabilidad”.

TE PUEDE INTERESAR