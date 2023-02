Anthony Aranda, el popular ‘Activador’, se presentó por primera vez EN VIVO en un programa de televisión para sorprender a Melissa Paredes en el Día de San Valentín, hoy 14 de febrero.

“Estoy muy enamorado de ti., orgullosa de la mujer que tengo al lado. Estamos super contentos por tus logros y por verte de nuevo en lo que te encanta que son las pantallas. Estaré siempre aquí para lo que necesites, mientras tú lo permitas” , fue el romántico mensaje del bailarín en ‘Préndete’.

Sin embargo, lo que llamó la atención es que solo Kurt Villavicencio ‘Metiche’ presentó al ‘Activador’ y lo recibió con amabilidad. Y es que, Karla Tarazona desapreció del set minutos antes del ingreso del novio de Melissa Paredes.

La expareja de Christian Domínguez se habría negado a entrevistar a Aranda o - tal vez - fue él mismo quien puso como requisito que la conductora ‘desaparezca’.

Al final de la entrevista, ‘Metiche’ dio pase a Karla Tarazona y le mandó su ‘chiquita’: “ya le dijo Melissa, felizmente que no tengo malas vibras (...) Karla, te mandó mis buenas vibras”.

La conductora prefirió ignorar la presencia de Anthony ya tampoco lo despidió. “Gracias Metiche por tus buenas vibras”, comentó, cambiando la secuencia del programa.

Karla Tarazona critica al ‘Activador’

Melissa Paredes hizo su debut este 9 de enero al programa ‘Préndete’, en Panamericana TV, y desde ese día Karla Tarazona puso en claro que no le agradaba Anthony Aranda.

“No me puede romper el corazón porque para empezar no me cae. Si me cae o no me cae no debería afectarte”, dijo Karla.

La exprotagonista de la serie ‘Ojitos Hechiceros’ tuvo que admitir que sí le afectan los comentarios contra su ‘Activador’: “A mi sí me afecta porque es mi novio, ya lo dijiste ayer (que no te cae), bacán, pero a nadie más le importa”.

Melissa Paredes y Anthony Aranda

