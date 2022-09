Karla Tarazona reapareció este lunes 5 de setiembre en el programa “D’ Mañana”, luego de que decidiera recuperarse emocionalmente por su separación con el empresario Rafael Fernández.

La conductora de televisión descartó cualquier reconciliación con el popular ‘Rey de los Huevos’ y también negó que él se haya comprometido a pagar la educación de sus hijos en los próximos años.

“Espero terminar con esto en paz, la decisión ya esta tomada, no hay marcha atrás, la conciliación ya se firmó”, comentó Karla sobre la reunió que sostuvo con su expareja en un centro de conciliación, el último viernes.

Qué pasará con la camioneta de Karla Tarazona

Karla Tarazona reveló qué pasará con la camioneta que le regaló Rafael Fernández en su cumpleaños. Indicó que pasará a su nombre, tal como lo acordaron.

“No existe ningún tipo de acuerdo económico ni ningún compromiso de que vaya a pagar todo de mis hijos. Yo siempre dejé en claro que los gastos de mis hijos siempre han sido asumidos por mi, en el caso de los mayores, y en el caso de Valentino es el 50% con su papá (Christian Domínguez)”, comenzó diciendo.

“En la conciliación solo existía un tema, el de la camioneta y los papeles que no se podían firmar. La camioneta ya está puesta a mi nombre y hoy día se terminaba de firmar los últimos papeles. Y en lo que respecta mi hijos, él no tiene ninguna obligación con mi hijos, nosotros no hemos tenido hijos en común. Lo único en que se quedó es la camioneta que pasará a mi nombre, todo el mundo sabe que él me la regaló. Ya déjense de especular de que me va a pagar dos años, tres años, no existe”, sentenció.

Karla Tarazona y su camioneta

TE PUEDE INTERESAR