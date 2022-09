El Ministerio Público archivó la denuncia que presentó Rodrigo ‘Gato’ Cuba en contra de su exesposa Melissa Paredes por presunta violencia psicológica. Esta resolución, en primera instancia, significaría una nueva victoria para la modelo.

Según la denuncia presentada en julio de 2022, el futbolista acusó a la madre de su hija de agredirlo desde hace 8 meses “de manera continua y reiterada, a través de medios de comunicación, TV, prensa y redes sociales”.

“... donde me señala como maltratador, acosador, mal padre. Me humilla diciéndome que soy un hijito de mamá, que me ponga los pantalones, me dice corrupto. Le haba mal a mi hija de mi” , fue parte de la denuncia.

Pronunciamiento de la Fiscalía sobre denuncia de Rodrigo Cuba

La Fiscalía resolvió “declarar que no ha lugar formalizar ni continuar investigación preparatoria en contra de Melissa Paredes por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuero y la salud” en agravio de Rodrigo Cuba.

Los peritos psicológicos se ratificaron sobre el análisis y conclusiones del resultado de la evaluación psicológica realizada a Rodrigo Cuba, donde encontraron lo siguiente:

“No se observa que esta situación de sintomatología ansiosa lo este limitando a realizar sus actividades diarias, que no hay daño psíquico ni secuelas psíquicas. El daño psíquico hace referencia a un trastorno y en él no encontramos ningún tipo alteración a nivel psicológico, cognitivo o conductual. Para precisar, el daño psíquico implica trastorno mental y en el peritado no encontramos nada de es o ”.

