Aldo Miyashiro y Érika Villalobos tomaron una segunda luna de miel, luego de del escándalo de infidelidad que protagonizó el actor con su exreportera Fiorella Retiz, en abril de este año.

El director de cine ya habría logrado el perdón de la madre de sus dos hijos, con quien tiene 17 años de matrimonio.

La aún pareja de esposos salieron del país para unas aparentes ‘minivacaciones de se reconciliación’. El programa Amor y Fuego compartió el movimiento migratorio de Miyashiro y Érika, el cual demuestra que ambos salieron del Perú el pasado 22 julio, rumbo a Estados Unidos.

Sin embargo, ambos han evitado compartir contenido de ellos juntos en sus redes sociales y mantienen su viaje ‘a escondidas’ de la opinión pública.

Como se sabe, ambos no descartaron reconciliarse tras la infidelidad. “Érika es una mujer maravillosa, tenemos cosas en común y no sabemos (qué pueda pasar) (...) después no se sabe, (la reconciliación) no depende de mí”, ha declarado el actor hace unos días. Además, Villalobos tampoco ha descartado la reconciliación luego de que su esposo le fuera infiel con Fiorella Retiz.

Aldo Miyashiro y Erika Villalobos - Amor y fuego

¿Fiorella Retiz le envía nueva indirecta a Aldo Miyashiro?

Fiorella Retiz reapareció en sus redes sociales con curiosos mensajes y compartió una particular imagen de una marca que le habría enviado un detalle.

“Todo lo que necesitas no es amor… Es algo recién salidito del horno”, es el mensaje que compartió la comunicadora en su cuenta oficial. Lo que revela su actual situación sentimental.

