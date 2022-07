Ezio Oliva, esposo de Karen Schwarz, dejó en evidencia a una usuaria que le deseó lo peor a él y a su hija Antonia, de 5 años de edad. El cantante no toleró el mensaje de esta supuesta fan en Instagram.

Todo comenzó cuando el artista compartió un video con el mensaje “casi muero el desierto”. Fue allí que una mujer le hizo el el repudiable comentario de “muere con tu hija”.

Ezio Oliva decidió responder a esta supuesta seguidora y le mandó un contundente mensaje donde le aconseja recibir ayuda psicológica.

“Quiero que sepas que normalmente no respondo a agresiones en redes, pero en este caso no puedo dejar de decirte que deberías empezar a considerar que claramente tienes serios problemas emocionales si has deseado que una niña de 5 años se muera”, fue la respuesta del cantante.

Además le dio una lección al recordarse que no se le desea el mal a nadie.

“Te invito a que reflexiones, qué pensarías si alguien a quien no conoces y que nada le has hecho desea lo mismo para tus hijos”, agregó.

Como se recuerda, Ezio Oliva y Karen Schwarz se casaron en el 2015 por civil y en el 2023, lo harán por religioso. La pareja tiene dos hijas: Antonia y Cayetana.

TE PUEDE INTERESAR