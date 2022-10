Este 25 de octubre de 2022, durante el programa Amor y fuego, el conductor Rodrigo González afirmó que Vanessa López, la exesposa de Carlos ‘Tomate’ Barraza, habría visitado la casa del futbolista Jefferson Farfán.

“Ahí también está Vanessa López, a la que le vamos a preguntar por qué visita la casa de Farfán”, dijo ‘Peluchín’ mientras presentaban un desfile de Halloween 2022. “Vanessa, nos han llegado varios rumores, varios mensajes de vecinos de La Molina que dicen que te ven ingresar bastante frecuente a la casa de Farfán”, comentó minutos después.

“¿Algún video, foto?”, dijo Vanessa López. “¿Quieres algún video, alguna foto? ¿Nos estás dejando tarea?”, preguntó Rodrigo González. “Sí, claro”, respondió la ex de ‘Tomate’ Barraza.

“¿Pero tú lo niegas, Vanessa, tú niegas que eres amiga de Farfán?”, preguntó Gigi Mitre, pero Vanessa López no lo negó: “Lo conozco, pero lo que pasa es que yo soy amiga de Ximena, de otro grupo de amigos que van ahí y nada”.

“Ah, vas a la casa porque hay amigos en común y te invitan, o sea, tampoco estamos diciendo un disparate”, dijo Rodrigo González. “Claro, sí”, admitió Vanessa López, quien aseguró que pueden ser amigos.

“Si así fuera, no hay nada malo”, señaló la ex de ‘Tomate’, quien dijo que ha ido pocas veces a la casa de Jefferson Farfán: “No me acuerdo, pocas, pocas, como dos, tal vez dos, pero plan tranqui, amigos”.

“¿No te está gileando?”, preguntó Gigi Mitre. “No”, fue la contundente respuesta de Vanessa. “Van todos en grupo, amigos, todo es plan tranqui, o sea, normal. Te lo juro que sí, todo bien”, acotó.

Fuente: Willax Televisión

