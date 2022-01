Rafael Cardozo y Carol Reali ‘Cachaza’ revelaron que, por el momento, no tienen planeado tener un bebé. La pareja, que se comprometió recientemente, explicó que están construyendo su casa y trabajando.0

“Creo que todo llega en su momento”, dijo Carol Reali a América Espectáculos sobre su compromiso con Rafael Cardozo, con quien tiene 11 años de relación.

Según la influencer, esperan tener un hijo, pero no ahora: “Calma, con calma, de hecho en algún momento sí, pero ahorita estamos enfocados en construir nuestra casita, en tener este espacio y trabajar bastante para que el hijo venga en el momento exacto también, y podemos estar tranquilos y disfrutar de él y no tanto trabajo, sino estar presente para el hijo”.

Por su parte, Rafael Cardozo confesó que quiere ser un ejemplo de no casarse precipitadamente: “Queremos de una cierta manera servir como un ejemplo de hacer las cosas poco a poco, no precipitar, no querer casar porque la gente dice y todo eso, tiene que ser todo en su momento y tienes que asegurar muchas cosas antes de dar ese paso y creo que estamos haciendo de una buena manera”.

“Llevamos una vida muy bonita, ya son 11 años que convivimos juntos, ahora con esto del anillo, pero ya tenemos una relación de años y muy sólida”, dijo Rafael Cardozo.

