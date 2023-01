Luego de todo el raje en contra de Melissa Paredes, por parte de Karla Tarazona y el ‘Metiche’, ahora es su nueva compañera en la conducción y esto fue tomado por Rafael Fernández como irónico.

“Yo pienso que la televisión tiene que nunca se olvida lo que pasó ahí, todo está grabado, tanto en periódicos como en televisión, así que me gustaría que revisen y vean lo que se hablaba de Melissa sobre su tema, o que canten la canción de ya lo pasado, pasado es”, de esta forma Rafael Fernández se mostró sorprendido por el ingreso de Melissa Paredes al programa de Karla Tarazona.

Todo sería parte del show y en función del rating y Rafael Fernández decidió usar como ejemplo el hecho de que Karla Tarazona haya hablado de su divorcio cuando tenían un contrato que lo prohibía: “Yo no me creo una persona bruta, creo que soy inteligente y yo estuve en todos los canales de televisión porque he estado con una persona mediática, entonces he aprendido qué es lo que hacen en cada canal y sabemos que esos son show, que ya están pauteadas, [...] es un show, pero que lo hagan con fundamentos”.

TE PUEDE INTERESAR