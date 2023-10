Rebeca Escribens no fue ajena a la reciente pelea pública que tuvieron Samahara Lobatón y Bryan Torres, donde ambos se agreden físicamente. Y es que la conductora se mostró bastante incómoda con la situación y pidió que las familias de la pareja intervengan.

“Vemos a Samahara descontrolada peleando con Bryan en la calle, forcejeando. Él le dio un puntapié en plena riña. Qué pena, porque si eso estamos viendo en la calle, imagínense lo que pasará en casa”, comenzó diciendo.

Asimismo, la también actriz se refirió a las disculpas públicas que dio el cantante en sus redes sociales, donde aseguró que no brindará mayor detalle sobre su relación sentimental con la hija de Melissa Klug.

“Si no quieren que hablen de su relación, entonces no hagan cosas en público, no hagan cosas en la calle, porque quedan de cara a la opinión pública (...) Ojalá que la familia por ambas partes intervenga, porque hay algo claramente que no está bien y desde hace bastante tiempo” , finalizó diciendo Rebeca.

