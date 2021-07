En “América Espectáculos”, Rebeca Escribens volvió a agradecerle a Ivana Yturbe el interés por que ella sea madrina de su bebé, pero una vez más le explicó por que se negó.

Frente a cámaras, Rebeca Escribens le dijo que no tiene dinero para ese tipo de gastos.

“Te agradezco por el ofrecimiento por hacerme madrina pero no, pero no estoy para el gasto. Me insistió”, acotó Rebeca Escribens.

Asimismo dijo que Natalie Vértiz le estuvo insistiendo por el mismo asunto, pero también lo rechazó por el mismo motivo. Agregó que por ese motivo no asistió al baby shower.

“Y sabes quién también me estaba insistiendo con que sea la madrina, me decía: quiero que seas la madrina y le dije: amiga en estos tiempos no cotiza”.

Finalmente añadió: “Por eso no fui al baby shower porque me iba a sentir comprometida con la familia, entonces para qué problemas. Todo mundo me llama, estoy cotizada. Yo soy rica, pero no (de dinero)”.

