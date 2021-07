Tras la victoria de Pedro Castillo en las últimas elecciones presidenciales, Magaly Medina le mandó un contundente mensaje a sus ‘haters’, quienes le pidieron se fuera del Perú por haber tenido ácidos comentarios contra el actual presidente electo y por haber apoyado públicamente a Beto Ortiz .

Sobre esto, la popular ‘Urraca’ tildó de ‘brutos’ a sus detractores porque ella nunca prometió que haría tal cosa si el candidato de Perú Libre ganara las elecciones.

“Encima son brutos, porque hay que ser burros para poner en mi boca cosas que no he dicho. Yo jamás he dicho que si gana Fulano me voy del país, no lo he dicho nunca por ningún presidente”, señaló la conductora de “Magaly TV, La Firme” .

Además, mencionó durante el programa que ella hace grandes cosas por el país, por lo que no está en sus planes dejarlo y mucho menos porque los ‘haters’ se lo ordenan.

“¿Porqué me tendría que ir porque cuatro pegalartos, frustrados, odiadores, me dicen me tengo que ir? Este es mi país, acá chambeo, acá hago patria. Mucha de esa gente que dice que me vaya, ¿hace patria? Yo sí, a mi manera”, acotó la presentadora.

Por último, le pidió a la gente que tanto la crítica que haga algo productivo por su vida, en lugar de pedirle a través de redes sociales que abandone el Perú. “Por mi pueden seguir haciendo lo que quieran”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Forsyth aparece con nueva conquista

El exarquero de Alianza Lima, George Forsyth, hizo público su nuevo romance con una joven ingeniera industrial. La postal que reveló la nueva relación, fue publicada en las redes sociales del exalcalde la victoria. (Fuente: América TV)