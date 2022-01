Han pasado nueve años desde el polémico ampay de Reimond Manco que le hicieron en ‘Amor, Amor, Amor’, donde se lo ve muy ebrio e incluso tiene que ser cargado por su taxista. Él decidió estar en el programa ‘Radio Huevadas’ y relatar cómo sucedieron realmente las cosas.

El comediante Jorge Luna, decidió preguntarle a Reimond Manco acerca de cómo llego a estar en el estado en el que fue ampayado en el 2013: “Esa vez estabas privado, puedes contarme el chongo, me acuerdo las imágenes, qué pasó, estabas de vacaciones”, fue así como luego de un preámbulo, se lanzó la pregunta.

El pelotero respondió: “Yo estaba de vacaciones, venía de una maratón de tres días, estaba en mal de amores, estaba derrotado y ya salí de la discoteca, me quité y me dio el aire”, fueron las declaraciones del exjotita.

Reimond además confesó que en realidad quien lo cargó no fue un taxista: “Venía buitreando en el camino y ya pues me quedé jato(...) y ya pues mi primo que en ese tiempo me hacía taxi, el hue... no se había dado cuenta que nos estaban siguiendo”.

Además se supo por boca del jotita, que no lo llevaron a su casa: “Yo no vivía ahí, yo vivía en Surco, pero, como mi primo vio que me quedé jato me lleva a la casa de mi vieja y mi primo ya pues lo voy a cargar, mi primo es un hue... y me carga, pero estos sapos de mie... estaban ahí y ua pues, me cag...”.

La entrevista la dio en la versión premium (pagada) del canal de Youtube: ‘Hablando Huevadas’.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Nieto le roba S/14 mil a su abuela enferma

Nieto le roba S/14 mil a su abuela enferma https://www.latina.pe/noticias