Reinaldo Dos Santos y su mal presagio a peruanos: “pensar para donde irse, los que puedan”

Reinaldo Dos Santos, otro de los videntes que aseguró que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sería la primera Presidenta del Perú, volvió a pronunciarse tras la proclamación de Pedro Castillo, el último 20 de julio.

En varias historias de Instagram, el autodenominado ‘Profeta de América’ dio un mal presagio, exhortando a los peruanos a irse del país.

“Ya estaba dicho, resignación y pensar para donde irse, los que puedan”, sostuvo.

Luego, el brasileño compartió un enigmático mensaje, donde insiste en que sus predicciones son certeras:

“Un profeta es un mensajero, el mensajero no lee ni interpreta ni explica el mensaje, solo entrega. Si el que recibe, lo lee y no entiende, es porque el mensaje no es para él y punto”.

Las predicciones de Reinaldo Dos Santos sobre las Elecciones Generales de Perú 2021

El pasado 7 de junio, tras conocerse los resultados preliminares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el famoso vidente volvió a reafirmar que la hija de Alberto Fujimori se convertiría en la próxima presidenta del Perú.

“Estoy emocionado, déjame darte un abrazo. Fui la primera persona en apostar por ti. Mira, eres una buna persona, gracias por tanta lucha, pase lo que pase, el pueblo y Dios va a estar contigo. Vas a ser la mejor presidenta del Perú”, expresó Dos Santos.

Pedro Castillo fue proclamado como nuevo presidente electo del Perú

La proclamación oficial del electo presidente del Perú, Pedro castillo se da después de que los jurados electorales hayan tardado mes y medio en procesar y rechazar más de mil recursos e impugnaciones de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que persistió por varios días en denunciar un supuesto fraude por el partido de Perú Libre. A continuación, te contamos cómo fue el desarrollo a falta de una semana para celebrar los 200 años de independencia del Perú

