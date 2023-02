Todo fue parte del show. Tras la primera denuncia que hizo Daniela Castro en contra de Renato Tapia, de quien se supo que tenía un hijo que no reconoció y que concibió fuera del matrimonio y tras la avalancha de críticas, decidió emitir un comunicado que sería falso.

Daniela Castro, junto a su abogada, volvieron a denunciar a Renato Tapia, ya que tras el primer escándalo, según contó la madre de su hijo reconocido, se desentendió aún más del pequeño, orillándola a retomar las denuncias porque su pequeño no puede iniciar el año escolar: “Puso su comunicado para calmar las aguas y hasta ahora ni una llamada para su hijo”.

Por su parte, Magaly Medina recordó el comunicado que hizo Renato, donde afirmó que se haría cargo del pequeño y lo criticó así: “Qué feo que una persona, para librarse de las críticas, haga una publicación en redes sociales y en la práctica no hace nada”, además le recordó al seleccionado peruano que su hijo come todos los días, no cada dos meses.

