Renzo Schuller aprovechó la oportunidad para referirse en al nuevo show presencial que brindará al público junto a Damián Ode, Fernando Armas y Rodrigo Sánchez Patiño. Asimismo, reveló los motivos de su salida de “América Hoy”, programa que conducía junto a Ethel Pozo.

“Fue una decisión de todos por distintos motivos (el salir del programa), como planes, estructura del programa, que era lo que quería hacer cada quien. Se conversó previamente, no hubo sorpresas. Todo se dio muy bien. Una buena relación con todos.”, comenzó diciendo.

Asimismo, el popular ‘Shushu’ mencionó que por tema de tiempos no ve el programa de América TV. “Te soy sincero, no veo el programa. En ese horario estoy en ensayos, estoy en la radio que me absorbe cierta cantidad de tiempo. Imagino que lo están haciendo bien, cada quien es bueno en lo que hace”, expresó.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños, fue que Renzo Schuller dejó abierta la posibilidad de volver a conducir un programa de competencia. ¿Se juntará nuevamente con Gian Piero Díaz?

“Sí, estoy en esas. Pero estoy esperando a que se definan algunas cosas, porque dada la coyuntura por ahora están en stand by. Sí, ha habido propuestas, otras se han quedado en pausa por el momento. Hay muchas cosas en las que estoy trabajando y quiero volver a hacer”, agregó para La República.

