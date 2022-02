Ricardo Mendoza y Jorge Luna realizaron un show privado y gratuito luego de la polémica generada por el también actor, quien recientemente fue criticado por una “broma” que realizó sobre la agresión sexual que sufrió una niña.

En un episodio titulado “Fin de la PreTemporada [NO FUI YO, FUE RICHAVO]”, Ricardo Mendoza ofreció nuevamente disculpas por su comentario, y fiel al estilo de su programa, ironizó con lo sucedido.

“Han sido momentos difíciles, en verdad. Mi mamá está muy preocupada, vino ayer a mi casa y yo no quería verla porque no quiero ver a nadie. Normalmente cuando me siento mal voy a ver a mi mamá, debo confesarlo, pero es la primera vez que no he querido verla”, señaló.

“Fue a mi casa aunque yo no quise y me encargué de hacer la mayor cantidad de chistes para que se vaya. Me dijo: ‘Hijito, te he venido a visitar’. ‘Acostúmbrate’, le dije. Me preguntó: ¿Cuándo te veo? En cuatro años le dije”, añadió el actor que participó en “Asu Mare”.

“Honestamente tengo miedo, estoy fastidiado, triste. Honestamente me quiero reír con ustedes hoy día. Honestamente también pido disculpas, estoy arrepentido... No sumemos más, por favor. Estoy como ‘Habacilar’, cancelado”, puntualizó el comediante.

“Reírse de algo no es aceptar, no es promover, no es nada de eso. La comedia, según Sigmund Freud, son dos o más ideas claramente identificables que convergen entre sí... Tengo miedo que me censuren, que no vuelva a sentirme cómodo en un escenario”, aclaró.

¿Por qué Ricardo Mendoza, comediante de “Hablando Huevadas” y “Complétala”, es criticado en redes sociales?

Ricardo Mendoza, presentador de “Hablando Huevadas”, se convirtió en blanco de duras críticas en redes sociales por hacer una “broma” sobre la agresión sexual que sufrió una niña.

La “broma” que realizó el comediante fue durante una edición del programa de YouTube “Complétala”, donde Mendoza comparte roles de conducción con Norka Gaspar.

Norka contó en su programa online que ella fue testigo de la agresión sexual que sufrió una menor de edad en un transporte público. Lejos de indignarse por este testimonio, al comediante Ricardo Mendoza se le ocurrió hacer una “broma” al respecto.

Tras darse cuenta de su error público, el comediante decidió pedir disculpas, pero fue demasiado tarde. “Maldito hijo de p*ta, si nos estás mirando, gracias por vernos... Pero el chiste es muy bueno, pero está mal. Quiero pedir perdón desde acá”, dijo Mendoza.

