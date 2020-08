El productor de televisión, Ricardo Morán, sorprendió a todo el público al revelar en el programa de “Mujeres al Mando” que dio positivo al coronavirus. Y es que mediante un podcast que lanzó a través de sus redes sociales, el jurado de “Yo Soy” contó con detalles cómo ha sido el proceso de esta enfermedad.

“Yo no suelo hace fiebre, me dormí y empecé a tener escalofríos. Cuando me levanto tenía 38.7 y eso para mi es alto, porque yo tengo temperaturas bajas. Y dije no hay forma, llamé de emergencia al laboratorio que nos hace las pruebas en el canal, me hicieron un hisopado. Esos dos días que demora la prueba, lo único que hice fue empeorar: fiebre, sensación de ahogo, cuerpo descompuesto, estaba envuelto en una frazada y con guantes”, comenzó diciendo.

“Llega la prueba y da positivo. Ahí es donde empieza todo este proceso donde han pasado cosas muy duras (...) Yo tenía que estar encerrado entre cuatro paredes, mi contacto con el exterior era completamente limitado. Tanto era el cansancio que ni podía responder los mensajes de Whatsapp y cuando quería enviar audio, a la tercera palabra ya no tenía aire, no es un chiste”, añadió.

Ricardo Morán invita al público a la reflexión, pues esta enfermedad puede dejarte secuelas muy graves. “El covid puede dejarte secuelas que pueden durarte toda la vida, que van desde un daño pulmonar hasta daño neurológicos (...) Yo he tenido COVID y ya me dieron mi alta médica, que se complicó con una neumonía que afectó mi pulmón izquierdo”, expresó.

Ricardo Morán cuenta sus síntomas del COVID-19 - Ojo

