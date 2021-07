El productor de ‘Yo Soy’, Ricardo Morán, reapareció en sus redes sociales y le respondió a sus haters, que lo tildaron de “cobarde” y “correlón” por haber salido del país tras la designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros.

A través de sus historias de Instagram, el popular “pelado” confesó que decidió darse un respiro y alejarse del Perú por un tiempo pero pronto regresa a nuestra capital.

“No sé exactamente qué estoy haciendo, pero estoy de vacaciones y vuelvo pronto a Perú”, indicó Morán en su red social.

Asimismo, el exjurado de ‘Yo Soy’ reveló que en su paseo se encontró con personas “indeseables”. Pero todo se trato de una broma, pues Morán se encontró con un viejo amigo.

“Me he encontrado con personas realmente indeseables, no nos abandonan. Jod**, y jod**, es Mauri, Mauri, qué haces acá, qué haces en mi Instagram. Me he venido de vacaciones y me he tenido que encontrar con este individuo”, añadió entre risas.

Como se recuerda, los seguidores del productor televisivo Ricardo Morán hicieron notar en redes sociales que este había eliminado su cuenta de Twitter, horas después de la juramentación del primer gabinete ministerial del presidente Pedro Castillo.

Es que el productor de Rayo en la botella hizo un llamado al nuevo mandatario para que haga un deslinde del investigado por corrupción Vladimir Cerrón, pero este hizo caso omiso a los reclamos de Morán.

