Ricardo Morán se reencontró con sus hijos, Emiliano y Catalina, tras superar el COVID-19. En su cuenta de Instagram, el productor de “Yo soy” compartió tiernas fotos y videos junto a los pequeños.

En sus historias, Ricardo Morán contó que estuvo separado de sus hijos por dos semanas: “Qué lindo estar con ellos después de 14 días”, escribió.

Los niños lo recibieron entre risas y abrazos.

Estos 14 días, Ricardo Morán estuvo aislado porque lamentablemente se contagió de coronavirus y tuvo fuertes síntomas.

“Yo la he pasado mal, he estado enfermo, la he pasado mal y quisiera contar mi experiencia, porque quiero que la gente entienda que no se debe reunir, tienen que usar su mascarilla, no pueden ir a lugares donde se concentra gente, no deben tomar dióxido de cloro, deben hacer casos a las indicaciones”, explicó Ricardo en el programa “Mujeres la mando”.

Para cuidar a sus pequeños hijos y al resto de su familia, Ricardo Morán decidió aislarse.

El productor contó que sus primeros síntomas fueron fiebre, sensación de ahogo y cuerpo descompuesto.

En los próximos días, Ricardo empeoró y tuvo una neumonía que afectó su pulmón izquierdo. Afortunadamente ya se recuperó.

“Ya podemos estar juntos”, escribió Ricardo Morán en la primera foto que compartió junto a sus hijos en Instagram tras superar el COVID-19.

