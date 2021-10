El ídolo de la música Ricky Martin fue el foco de críticas y burlas por su nueva apariencia cuando se viralizó un video en donde se lo ve con el rostro totalmente cambiado. Es que al parecer el artista se habría sometido a un “retoquito” estético.

Ahora el programa “Amor y Fuego” no fue ajeno al tema del momento y recordaron la vez que el interprete de “La Vida Loca” y “Canción Bonita” visitó el set de Gisela Valcárcel.

En esa ocasión, el cantante puertorriqueño fue consultado por sus preferencias sexuales por la inquieta rubia conductora. “¿Cómo te gustan las chicas? ¿Morenas, morochas?, fue la pregunta de la “Señito”.

Al respecto, Ricky respondió lo siguiente: “No me importa, me gusta la mujer inteligente, me gusta la mujer latina!”. Años más tarde, Ricky Martin confesó que es abiertamente homosexual.

Ricky Martin y el día que salió del closet

Ricky Martin es una de las figuras boricuas más famosas del momento, en el 2010 se declaró abiertamente homosexual, marcando un antes y después en su carrera artística.

“Ha sido un proceso muy intenso, angustiante y doloroso pero también liberador. Les juro que cada palabra que están leyendo aquí nace de amor, purificación, fortaleza, aceptación y desprendimiento. Que escribir estas líneas es el acercamiento a mi paz interna, parte vital de mi evolución. Hoy ACEPTO MI HOMOSEXUALIDAD como un regalo que me da la vida. ¡Me siento bendecido de ser quien soy!”, se lee en el último párrafo del extenso comunicado.

¿Dónde conoció Ricky Martin a su esposo Jwan Yosef?

Ricky Martin y su esposo Jwan Yosef se conocieron en 2015 cuando Martin vio en Instagram una de las obras del artista. Le gustó tanto que decidió contactar con él. Desde el primer mensaje que envió hasta que se conocieron en persona pasaron seis meses.

