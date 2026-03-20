El actor mexicano Rodrigo Brand viene conquistando la audiencia con su personaje de Alejandro Osores en la novela “Valentina valiente”, que se transmite por Latina. Si bien tiene varios años de trayectoria actoral, es la primera vez que trabaja fuera de México. La experiencia le fascina. Reconoce que el Perú lo ha conquistado.

- ¿Cómo se dio la oportunidad de venir a trabajar al Perú?

Estaba terminando una temporada de teatro en México cuando me buscó la gente de Chasqui, Karla Quispe, Miguel Zuloaga de Latina, para platicar sobre el proyecto. Me entusiasmó muchísimo la historia, el personaje, todo este proyecto.

- ¿Qué es lo que más te ha costado de adaptarte al Perú?

Realmente nada. Ha sido muy fácil adaptarme, me han recibido muy bien.

- ¿Qué es lo que más te gusta del Perú?

Definitivamente es su comida. Cada platillo que he probado siempre es muy bueno. Creo que es parte fundamental de que uno siga contento y entusiasmado de estar acá. Cuando comes rico, estás de buen humor y eso se contagia, se siente.

- ¿Cuál es tu platillo favorito de Perú?

El cebiche. Cuando regrese a México y pruebe el cebiche de allá no será lo mismo. Definitivamente, el cebiche peruano para mí es el mejor.

- ¿Rodrigo ha dejado a alguien en México, una pareja? o ¿estás soltero?

Estoy soltero. También es parte importante de tomar la decisión de salir de tu país. Estar soltero me permite tomar la decisión (de venir al Perú) viendo únicamente por mi carrera, por mi futuro y por las cosas que yo quiero hacer.

- Háblame de tu personaje en “Valentina valiente”, ¿qué tiene Alejandro de Rodrigo?

Hay cosas que comparto con el personaje. Alejandro es un tipo muy trabajador, muy estructurado también. Es leal, honesto, amoroso y cuida a su gente. Eso es algo que comparto con el personaje. También está el lado artístico de Alejandro, le gusta tocar la guitarra. Vamos a ir viendo cómo el personaje va adentrándose en ese mundo gracias a Valentina, ella es cantante. Mayra canta espectacular. Gracias a ella, el personaje de Alejandro empieza a meterse en el mundo de la música.

- ¿Sabías tocar guitarra o tuviste que aprender para el personaje?

Ya sabía.

- ¿Estabas metido en el canto en México?

Claro, a mí me encanta cantar. Me gusta escribir canciones. Si bien lo he hecho desde chico, hace un par de años lo empecé a tomar de una manera más profesional. Me considero más actor que cantante, pero definitivamente es un camino que quiero recorrer.

- ¿Has grabado algún sencillo?

Tengo un par de sencillos en Spotify. Mi primer sencillo se llama “Si te vas a quedar”, fue hace dos años, después lancé otro con uno de mis hermanos, Gerardo Brand, él es músico.

- Al igual que Mayra, también cantas y actúas, ¿puede surgir la posibilidad de que ustedes dos graben alguna canción juntos?

De hecho, sí. El tema de la pareja (de la novela) lo cantamos Mayra y yo. Mayra es una excelente cantante, excelente actriz y estamos aprovechando que yo también estoy en la música y creo que el resultado está siendo favorable.

Rodrigo Brand y Mayra Goñi protagonizan la novela "Valentina valiente", por Latina.

- Hay buena química con Mayra

Sí. Ella ha sido parte fundamental de que mi adaptación haya sido muy rápida. La química entre Mayra y yo es algo que se necesita para que la gente en casa que ve la novela se enganche con la historia. La relación con Mayra es muy bonita. Desde que nos conocimos nos llevamos súper bien. Ella es una gran compañera, súper atenta, eso ayuda a que el trabajo sea más llevadero.

- Esa buena química ha trascendido las pantallas, se les ha visto saliendo a divertirse

Exacto. Y eso también ha sido parte para la adaptación. Eso, al final, nos ayuda a los dos para que nuestro trabajo sea mejor y esa relación traspase la pantalla.

- ¿Hay proyectos para que continúes en Perú?

No sé, ya veremos. Mi productor dice que tiene planes.

- Te podemos tener en Perú un tiempo más y quizás te enamoras de una peruana…

Uno nunca sabe, ¿verdad?

ALGO MÁS

La novela “Valentina valiente”, que protagonizan Mayra Goñi y Rodrigo Brand, se emite de lunes a viernes a las 8 de la noche por Latina.