Durante el programa “Amor y fuego” del viernes 6 de agosto, Rodrigo González brindó su apoyo a Guty Carrera por demandar a Alejandra Baigorria por daños y perjuicios tras la acusación de violencia física y psicológica que la modelo hizo años atrás contra su expareja.

Y es que luego que el Poder Judicial archivó la denuncia de Alejandra Baigorria, Guty Carrera decisión continuar con el proceso legal contra la ‘rubia de Gamarra’. En se sentido, Rodrigo González afirmó que ninguna mujer debe aprovechar su condición para calumniar.

“Te apoyo, Guty, te apoyo, y anda hasta el final, porque si eso no fue verdad, si alguien para victimizarse, si alguien para manipular a la opinión pública, si alguien aprovechando su condición de mujer -porque no le gustó cómo manejaste la relación, porque no estuvo de acuerdo con cómo se terminó o qué sé yo- inventó algo, porque la justicia ha dicho que eso no es verdad y te ha perjudicado de esa manera y hay gente que se va a quedar con la idea de que Guty Carrera es un agresor, es un violento, es un misógino, lo que él debería hacer y cualquiera, y me incluyo, es contrademandar”, señaló Rodrigo González.

El presentador de “Amor y fuego” explicó que Guty Carrera no solo perdió tiempo y dinero, sino también se vio perjudicado ante la opinión pública por las acusaciones de Alejandra Baigorria:

“¿Te imaginas que además googleen, cuando vas a buscar trabajo a México, que tienes una denuncia por algo que al final no fue cierto? Porque acusarte de maltratador de mujeres cuando no lo eres, tiene que tener una consecuencia y no solo que la justicia te dé la razón y que esto sea suficiente; el tiempo perdido, el dinero gastado y las palabras dichas que no vuelven y sobretodo muchas cosas que quedan en la mente de los odiadores de Guty”.

“Si la Baigorria ha sido la causante de eso, pues que la Baigorria la pague”, concluyó.

