El conductor Rodrigo González se burló del estilismo de Gisela Valcárcel en la última gala de “Reinas del Show”. Durante el programa “Amor y fuego” del 11 de octubre, ‘Peluchín’ aseguró que la ‘señito’ está detenida en el tiempo.

“¿Por qué le hacen ese daño a la ‘farisela’? ¡Ese peinado y ese vestido! ¡No! ¡Qué pena! ¿Pero quiénes son tus asesores, quiénes te llevan los estilismos, ‘farisela’? Mira lo que se pone en la cabeza, pero nada que ver, además en qué planeta usan eso”, comentó Rodrigo González.

El conductor resaltó que Gisela Valcárcel gana bien y podría comprarse más vestidos: “Tienes una vez a la semana, tienes todos los días para pensar qué ropa linda te vas a poner, un show tan visto el fin de semana en el prime time, gana un huevo de plata y se pone ese adefesio”.

“Los acabados fatales, una calidad de la tela horrible. No sé, Gigi, me parece que no la favorece, ese peinado de la princesa Leia”, criticó el conductor de “Amor y fuego”, quien le recomendó salir con bata.

Asimismo, Rodrigo González comparó a Gisela Valcárcel con el look de Thalía en los años 90: “Y el micro dorado. ¿Sabes qué me hace acordar la Gisela? A la Thalía en la época del Amarillo-Azul, en el 91 se ha quedado, le falta ponerle margaritas en el micro y eres Thalía pero de los 90 [...] Nada que ver su estética, está detenida en el tiempo”.

‘Peluchín’ hasta se animó a recomendar a la ‘señito’ que viaje a Miami a comprar vestidos de ciertas marcas. “¿Balmain? Sí, Gisela podría comprárselo, puede permitírselo. Lo que está en el escaparate, en el mundo, es una de las conductoras de las más vistas en nuestro país, cuántos años en la televisión, la imagen también importa mucho y ella siento que estoy viendo el 93 en la tele cuando la enciendo”, sentenció.

Rodrigo González se burla de Gisela Valcárcel - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

