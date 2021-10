Rodrigo González opinó sobre la supuesta carta de Abencia Meza a John Kelvin donde le propone sacar un tema musical juntos.

Al respecto, el conductor de “Amor y Fuego” recordó por que Abencia Meza se encuentra en el penal y por qué John Kelvin también.

“Me parece todo tan..nosé. Abencia Meza está presa por ser la autora intelectual de quien fue su pareja. Ósea llegó a matar a Alicia Delgado”.

Además, agregó: “Él no llegó a matar a su pareja Dalia Durán, pero por poco. Vaya dupla no. Me imagino que va estar súper descargada en el spotifly”.

Además, Rodrigo González dijo que cuando escuchó esto, le pareció un chiste mal contado.

John Kelvin y Abencia Meza

John Kelvin confesó que tiene comunicación con Abencia Meza, quien le deseó fuerza en esta etapa de su vida. La cantante folklórica se encuentra recluida por el asesinato de su expareja Alicia Delgado.

“Me escribió unas palabras inspiradoras contándome lo que ella pasó y me dio muchas fuerzas. También me dijo que cuando estemos afuera vamos a cantar juntos”, así fue como el cantante de cumbia reveló su contacto con Abencia Meza para Trome.

