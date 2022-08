Durante el programa Amor y Fuego transmitido el 25 de agosto de 2022, Rodrigo González reveló que nunca ha sido amigo de Ethel Pozo, que es lo que ella habría contado, pese a que sí coincidieron cuando eran más jóvenes.

“Gigi, yo me encuentro a la ‘fariselita’ en un restaurante y me dice: hola, cómo estás, qué vas a esperar con la otra (Sofía Franco). Se atraviesa el restaurante para venir a saludar, tampoco es que seamos amigos, que es educada, no estoy diciendo que no, pero me parece como que no, bueno ‘hola’”, dijo Rodrigo González.

“Gigi, con todo lo que hemos dicho de la ‘farisela’, de su show, ella me ve y parece que fuera mi amiga, es más, contó que éramos amigos porque un día Diego González Posada, que sí era mi amigo en el colegio, la llevó a mi casa, pero era su amiga que se apareció ahí, se zampó”, contó ‘Peluchín’.

MIRA: Michelle Alexander celebra futura boda de Ethel Pozo y Julián en hermosa cena: “En familia”

Sin embargo, Gigi Mitre dejó entrever que Ethel Pozo no tiene nada en contra de Rodrigo González “¿Acaso tú tienes algo personal con Ethel? Ni la conoces”.

“Nada, ni bueno ni malo, pero no somos amigos y ya sé más o menos cómo opera porque a mí me la ha hecho, yo ya sé cómo es o qué contaba (que éramos) amigos, que nos conocíamos”, respondió ‘Peluchín’.

“Te vi una vez, te apareciste ahí en mi casa porque el otro que era tu amigo te llevó, eso no nos hace amigos”, insistió Rodrigo González, quien explicó que solo se encontraron una vez.

“Eso no me hace amigo de ella ni que paraba con ella ni que ‘ah, iba a mi casa’, no, yo no la invité, apareció ahí, gentilmente la recibí porque era amiga de un amigo y no la volví a ver más en mi vida, pero ella cuando me ve parece que yo fuera de su promoción del colegio”.

Según el conductor, Ethel Pozo es “buena onda” y “educada”: “igual que yo, pero hasta ahí”.

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR