Sin pelos en la lengua. Rodrigo González no dudó en arremeter contra Ethel Pozo, quien le recordó a todo el público televidente que ella fue escogida para entrevistar en exclusiva a Melissa Paredes, debido a que estudió la carrera de Comunicaciones.

“Ahora Ethel, porque es una hipócrita y mueve sus fichas igual que la madre, conforme te va necesitando para las diferentes producciones que tienen en el canal. Más horarios se les abren, más millonarias se hacen. Porque por más que se persignen, se hagan las cristianas y te canten un villancico, es así”, comenzó diciendo el conductor de ‘Amor y Fuego’.

En ese sentido, el popular ‘Peluchín’ cuestionó, fiel a su estilo, a la hija de Gisela Valcárcel por señalar que tiene 18 años de trayectoria en los medios.

“La otra ahora con aires de grandeza, que porque estudió una carrera. Tengo 18 años en el medio... Ahora resulta que esta advenediza tiene todos los años de trayectoria, ¿Dónde estaba? Porque nosotros sabíamos que trabaja en la parte administrativa de la peluquería que quebró, entonces ahí están los resultados de tus clases, tesis y magister”, agregó.

“Luego te metieron en la televisión para abaratar costos y no pagar más por una presentadora por tu madre es la casi dueña de América TV. Ahora se siente una gran entrevistadora por entrevistar a la Paredes. Mi amor, no necesitas ningún título para hacerle preguntas que todo el mundo quiere saber, está pisando huevos. Si algo has heredado, es lo fingida de tu madre”, finalizó diciendo.

